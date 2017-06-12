AВЕ Львів тимчасово припиняє вивозити сміття

12 червня під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Юрій Грибан, керівник компанії AВЕ Львів, заявив, що компанія тимчасово припиняє вивозити сміття зі Львова. Йдеться приблизно про третину сміттєвих маданчиків на території міста.

«Станом на 1 червня компанія тимчасово призупинила надавати послуги [з вивезення сміття]. Причин є декілька. По-перше, відсутність офіційних сміттєзвалищ, які могли б приймати відходи зі Львова. У нашій області таких немає, за межі області теж, на жаль, припинили вивозити. Крім цього, 8 червня відбувся четвертий обшук, який проводився з 12:00 до 18:00. Блокується робота підприємства», – сказав Юрій Грибан.

За його словами, однією з причин припинення вивозу сміття з міста є також те, що місто заборгувало підприємству 3,5 млн грн. У коментарі ZAXID.NET заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак уточнив, що компанія АВЕ Львів обслуговує понад 300 майданчиків для збору ТПВ у Львові. Найбільше їх розташовано у Сихівському районі (151), а також у Залізничному та Шевченківському (по 60). Міська влада наразі не знає, хто вивозитиме сміття із цих майданчиків.

«Ми не зможемо силами наших перевізників [очищати ці контейнери]. У них немає фізичної можливості, а найголовніше немає куди возити 33% ринку, коли зупинився АВЕ», – сказав Сергій Бабак.

Додамо, що станом на ранок 12 червня найгіршою є ситуація з вивозом сміття з Сихівського району (182 переповнені майданчики) та Шевченківського району, де перенакопиченими є 130 майданчиків для збору ТПВ.

Відомо, що комісія з надзвичайних ситуацій Львівської міської ради прийняла рішення звернутись до уряду, РНБО та президента з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Нагадаємо, на початку червня Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів зобов’язала міського голову Львова Андрія Садового забезпечити вивіз твердих побутових відходів з місць їх масового скупчення до 12 червня.

Тоді у розпорядженні наголошувалося, що міський голова та його підлеглі мають вжити термінових заходів по проведенню дезінфекції та дезінсекції контейнерних майданчиків та місць, вивільнених від накопичень твердих побутових відходів в той самий термін.

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