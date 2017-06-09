9 червня Церква вшановує святого праведного Іоанна

Святий праведний Іоанн Руський народився наприкінці XVII століття в Україні, служив солдатом в армії Петра I і брав участь у російсько-турецькій війні.

Під час однієї з битв, юнак був узятий у полон. Турки безуспішно намагалися навернути його в мусульманську віру. Господар, бачачи безстрашність бранця, перестав його мучити й змушувати зректися православ’я, а доручив йому стежити за худобою. Тут же в стійлі була поставлена для Іоанна постіль.

Незважаючи на те, що оточуючі часто знущалися над Іоанном, бачачи його старанність у роботі, святий не тільки продовжував старанно трудитися, але при нагоді допомагав господарям у роботі і втішав у біді.

Добросердя святого прийшлося до душі господареві будинку. Він став настільки довіряти йому, і поважати його за чесність, що запропонував жити вільно. Однак подвижник вирішив залишитися на стайні, де ніхто не заважав йому кожної ночі молитися Богу. Іноді ночами він приходив, щоб помолитися до храму великомученика Георгія. У цьому ж храмі у свята він причащався.

Незважаючи на свою бідність, завжди допомагав нужденним. Праведна кончина святого настала в травні 1730 року після причастя Святих Таїн Христових. Господар покликав священиків. На похованні були всі християни, які жили в місті. Через три з половиною роки були знайдені його нетлінні мощі і перенесені в храм великомученика Георгія. Нового святого стали почитати не тільки православні, але і вірмени, і навіть турки. 1881 року частина мощей була перенесена в російський Пантелеймонів монастир на Афоні. Інша частина в 1924 році була поміщена в храмі святого Іоанна Руського на острові Эвбія, де перебуває й донині.

За церковним календарем 9 червня вшановують священномученика Ферапонта, преподобного Нила, святителів Кипріана, Фотія та Іону, преподобного Ферапонта,праведника Іоанна Руського – сповідника, мученицю Феодору діву і воїна Дідима.

У народі є приказка: «На Федору не винось із хати сміття». У цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок — на гарну погоду.

Іменинниками 9 червня є:

Федір, Фотій, Нил, Феодора.

9 червня народились:

1878 — Іван Мар’яненко (Петлішенко), український актор, режисер, педагог. Автор книг «Минуле українського театру», «Сцена, актори, ролі».

1888 — Олександр Яната, український агроном і ботанік. Організатор та редактор «Українського ботанічного журналу», один із засновників заповідників у Кончі-Заспі та Каневі.

1937 – Микола Гвоздь, бандурист і диригент. Керівник Національної Капели бандуристів України з 1978 р.

Події 9 червня:

1866 — метеорит «Княгиня» упав на Закарпатті

1847 — Російський цар Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати.

1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.

9 червня святкують:

Міжнародний день друзів.