8 червня Церква вшановує святого мученика Георгія

Святий мученик Георгій Новий народився в знатній болгарської сім’ї, що жила в столиці Болгарії місті Средце (нині місто Софія).

Святий Георгій був випрошений у Бога старанною молитвою його батьків, Іоанна і Марії, які до похилого віку залишалися бездітними. Немовля хрестили в ім’я святого великомученика Георгія. Юнак Георгій отримав гарну освіту, уважно вивчив Святе Письмо, був побожний і поміркований. Батьки його померли, коли Георгію виповнилося 25 років. У той час Болгарія перебувала під владою турків, які насильно звертали християн в магометанство. Одного разу кілька мусульман спробували звернути і Георгія. Вони надягли на голову святого талью, круглу шапочку, в якій мусульмани входять в свої молитовні будинки. Але Георгій кинув талью на землю. Турки з побоями і лайкою повели мученика до свого правителя. Правитель став переконувати його прийняти магометанство, обіцяючи всілякі почесті і багатство. Але святий сміливо і твердо сповідав віру в Господа Ісуса Христа і засуджував помилки магометанство. Правитель в гніві наказав нещадно відлупцювати святого Георгія палицями, але святий твердо тримався в сповіданні Христової віри. Правитель наказав посилити тортури. Страстотерпець терпляче переносив всі страждання, закликаючи на допомогу Господа Ісуса Христа. Мученика кинули у вогонь багаття, а зверху накидали трупи псів, щоб християни не змогли потім знайти останки мученика. Але раптово полив сильний дощ і погасив багаття. З настанням темряви місце, де було кинуто тіло мученика, освітилося яскравим світлом. Одному християнському священику дозволили взяти чесні останки мученика для поховання. Сповіщений про те, що трапилося, митрополит Єремія в супроводі кліру попрямував до місця страти. У згаслому багатті було знайдено тіло святого і перенесено в храм великомученика Георгія в місті Средце.

8 червня у народі вшановували Феодора, якого називали Колодязником, бо вірили, що саме цього дня варто копати криниці — вода буде чистою і смачною.

У давнину, щоб дізнатися, де треба копати, звечора клали сковороди на місця, призначені для криниці. Вранці ж, коли сонце сходило, дивилися: якщо сковорода вкрита багатьма струменями – у землі мали бути багаті водяні жили; сковорода, яка лише трохи відпотіла, обіцяла маловодну критницю; ну і, звичайно, якщо сковорода залишалася сухою – у тому місці взагалі не копали.

За церковним календарем 8 червня вшановують з 70-ти Апостолів Карпа і Алфея, мученика Георгія Нового, преподобного Макарія Калязинського, мучеників Оверка та Олену, преподобного Іоанна Психаїта сповідника, преподобного Варлама Хотинського.

Іменинниками 8 червня є:

Андрій, Олена, Макар, Карпо, Оверко.

8 червня народились:

1855 — Наталія Кобринська, українська письменниця. Ініціатор першої української жіночої організації. Альманах «Перший вінок» заклав основи розвитку жіночих часописів, які редагували і видавали самі жінки.

1920 — Іван Кожедуб, льотчик-винищувач, маршал авіації. У 120 повітряних боях збив 62 літаки противника. Свій останній бій, в якому збив 2 літаки противника, провів в небі Берліна. Вважається найкращим асом авіації союзників.

Події 8 червня:

1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.

1947 — уперше було відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

8 червня відзначають:

Всесвітній день океанів

Неофіційне свято — Міжнародний день домогосподарок.