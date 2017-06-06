6 червня Церква вшановує преподобного Микиту

Преподобний Микита одягнув на себе важкі залізні кайдани, і оселився у відокремленому кам’яному стовпі, на якому до самої смерті день і ніч перебував у труді, пості та молитві. За своє подвижницьке життя і каяття, він отримав від Бога дар чудотворінь.

Преподобний Микита, уродженець Переславля-Залеського, жив в XII столітті. Хлопцем він вступив у шлюб і разом з тим робив багато злих справ, гнобив бідних, збирав мито більше необхідного.

Одного разу Микита прийшов у церкву і за богослужінням почув слова пророка Ісайї, про те, що слід відмовитися від злочинів, і почати шукати правду, заступаючись за гноблених, вдів та сиріт. Ці пророчі слова до того зачепили Микиту, що він тоді ж наважився залишити колишній спосіб життя і цілком присвятити себе на служіння Богу.

Залишивши дім, сім’ю і великий маєток, він пішов у Микитський монастир, де показав рідкісний приклад самозречення і духовного подвижництва. Преподобний одягнув на себе важкі залізні кайдани, і оселився у відокремленому кам’яному стовпі, в якому до самої смерті день і ніч перебував у труді, пості та молитві.

За своє подвижницьке життя і каяття, преподобний Микита отримав від Бога дар чудотворінь. Чутки про надзвичайне подвижництво преподобного Микити, а також і про його чудеса далеко рознеслися. Звідусіль стали приходити до нього здорові і недужі або для отримання повчальних настанов, або для зцілення.

Преподобний Микита Стовпник помер насильницькою смертю. Якось до преподобного прийшли двоє його знайомих за благословенням. Залізні ланцюги Микити, які від часу обтерлися і отримали блиск, були прийняті ними за срібні. Бажаючи заволодіти ними вони вбили преподобного Микиту.

Мощі преподобного Микити були знайдені в травні 2000 року. Ще за життя преподобний Микита отримв дар зцілення і став допомагати хворим. У відповідь на молитви преподобний Микита допомагає при паралічі, при травмах з втратою кінцівок, а також у разі безсоння. Вода Микитського джерела, яке знаходиться поблизу монастиря і було викопане Микитою, вважається святою і допомагає від багатьох хвороб.

За церковним календарем 6 червня вшановують преподобного Симона Стовпника, преподобного Микиту, мучеників Мелетія Стратила та, Стефана, Іоанна, Серапіона єгиптянина, Каллиника волхва, Феодора і фауста і з ними 1218 воїнів з дружинами і дітьми.

Іменинниками 6 червня є:

Геннадій, Степан, Сусанна, Каленик.

6 червня народились:

1749 — Осип Дерибас (Дон Хосе де Рибас), російський адмірал іспанського походження, засновник одеського порту та м. Одеси.

1885 — Михайло Микиша, український оперний та камерний співак, педагог.

1895 — Микола Щорс, військовий діяч часів громадянської війни 1918–1920 рр.

6 червня святкують:

День журналіста. Встановлене Указом Президента України від 25 травня 1994 року, де вказано, що День журналіста щорічно відзначається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів (1992).