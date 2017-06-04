4 червня – День Святої Трійці

Одне з головних християнських свят — День Святої Трійці відзначається на 50-й день після Великодня.

У православ’ї воно відноситься до числа дванадесятих свят і прославляє Пресвяту Трійцю. А називається П’ятидесятницею тому, що зішестя Святого Духа на Апостолів сталося в п’ятдесятий день по Воскресінні Христовому. Після вознесіння Ісуса Христа настав десятий день: це був п’ятдесятий день після Воскресіння Христового. У євреїв було велике свято П’ятидесятниці в пам’ять Синайського законодавства. Всі апостоли разом з Божою Матір’ю і з іншими учнями Христовими та іншими віруючими одностайно перебували в одній світлиці в Єрусалимі.

«Була третя година дня, за єврейським рахунком годин, тобто, по-нашому — дев’ята година ранку. Раптом зробився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де перебували учні Христові. І з’явилися вогненні язики і спочили (зупинилися) по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали». Так Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків, на знак того, що Він дав апостолам здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам; зійшов же у вигляді вогню в знак того, що має силу обпалювати гріхи й очищати, освячувати і зігрівати душі. В Єрусалимі В цей час було багато євреїв, які прийшли з різних країн на свято. Апостоли вийшли до них і стали проповідувати на їх рідних мовах воскреслого Христа.

Проповідь так подіяла на тих, хто слухав її, що багато хто увірував і стали питати: «Що ж нам робити?». Петро відповів їм: «Покайтеся і хрестіться в ім’я Ісуса Христа для прощення гріхів, тоді і ви отримаєте дар Святого Духа». Ті, що увірували в Христа охоче прийняли хрещення, таких виявилось у цей день близько трьох тисяч чоловік. Таким чином, початок влаштовуватися на землі Царство Боже, тобто Церква Христова.

У цей день у церквах відразу після Божественної літургії, здійснюється вечірня в спогад зішестя на святих апостолів Духа Утішителя. Під час цього богослужіння читаються уклінні молитви, про дарування й нам Духа Святого, Духа премудрості, Духа розуму й страху Божого (молитва уклінна після сугубої ектенії). Свята Церква молиться про дарування благодаті Духа Святого всім присутнім, а також перш за покійним батькам і братам нашим і іншим сродникам по плоті, щоб і вони влаштувалися бути учасниками Царства Слави в країні живих… «зане ні один чистий перед Богом від скверн, нижче а ще єдиний день живота його есть» (молитва уклінна після «Уподоб, Господи, у вечір цей»).

Православні християни в цей день прикрашають будинки і храми зеленими гілочками берези, квітами. Звичай цей йде ще від Старозавітної Церкви, коли будинки і синагоги прикрашалися зеленню в П’ятидесятницю в пам’ять того, як при Синайській горі все цвіло і зеленіло в день, коли Мойсей отримував скрижалі закону. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов Святий Дух, у той час, за загальним звичаєм, теж було прикрашена гілками дерев і квітами. А ще квітучі гілки нагадують нам про те, що під дією благодаті Божої людські душі розцвітають плодами чеснот.

У народі про червень говорили: «Коли червень сухий – купуй бджілку, а мокрий — корівку», малося на увазі, якщо червень сухий, то буде багато меду, однак мало хліба.

За церковним календарем, 4 червня вшановують мученика Василиска, мученика Іоанна-Володимира; згадують про ІІ Вселенський Собор.

Цей день у давні часи вважався солов’їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов’я, вважали, що «хороший ранок зі співу птахів розпочинається». Якщо на Василиска соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю — на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами: якщо масово з’являлись павуки і ґедзі — до урожаю огірків. На хороший урожай вказували і сильні роси.

Іменинниками 4 червня є:

Дмитро, Іван, Софія, Володимир.

4 червня народились:

1909 — Олександр Ільченко, український письменник, сценарист. Автор химерного роману з народних вуст «Козацькому роду нема переводу, або ж Козак Мамай та чужа молодиця», повісті «Петербурзька осінь», п’єси «Завтра вранці» . А книга «Місто з Химерами» описує життя Владислава Городецького.

4 червня відзначають:

Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії

Події 4 червня:

1500 — Київ, згідно з Магдебурзьким правом, звільнений від усіх торгових мит.

1630 — на ріці Альті під Переяславом козаки на чолі з Тарасом Трясилом розбили шляхетське військо.

1874 — відбулися перші загальні збори Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка, головою обрали Корнила Сушкевича.

1921 — у Франції вперше представлено парфуми «Шанель» («Chanel № 5»).