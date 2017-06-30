30 червня Церква вшановує святих Мануїла, Савела та Ісмаїла

Мануїл, Савел та Ісмаїл були рідними братами і походили із сім’ї знатного перса-язичника.

Їх мати була християнкою і виховала синів у своїй вірі. У зрілому віці вони були зараховані у військо царя Адамундара. Братів направили до імператора Юліана для мирних переговорів у прикордонних справах, де спочатку вони були прийняті з пошаною, але під час язичницького свята в Халкидоні відмовилися взяти в ньому участь, що викликало гнів правителя. Після відмови братів зректися християнської віри їх піддали катуванням: мучеників роздягли, поклали на землю й нещадно били по хребту і животу. Потім молодих людей повісили на місці для мук, високо прибивши до дерева руки і ноги, залізними зубцями стругали все тіло. Після мук Мануїла, Савела та Ісмаїла обезголовили.

Вшанування братів-мучеників почалося відразу ж після їхньої смерті. У 395 році імператор Феодосій Великий переніс їх мощі в Константинополь і побудував у ньому церкву на їхню честь. Константинопольський патріарх Герман, ще будучи простим ченцем, написав канон святим мученикам.

30 червня у народі віддавна вшановували Мануїла і говорили, що від цього часу вся рослинність набирає особливо швидких темпів росту. Можливо, це відбувається тому, що саме в останні дні червня наше світило, як говорили колись, уповільнює свій хід і ніби зупиняється в зеніті. Після чого світловий день починає зменшуватись, причому відразу на дві хвилини щодня.

В народі здавна було помічено, що о цій порі на нічному небі з’являються спалахи. Коли їх багато, то це віщує добрий урожай. Що ж до погоди, то в останній день червня підмічали: «Великі роси – на добрий врожай».

За церковним календарем 30 червня вшановують мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.

Іменинниками 30 червня є:

Микита, Мануїл, Никифор, Савелій.

30 червня народились:

1860 — Володимир Міхельсон, фізик і геофізик, метеоролог, один з основоположників вітчизняної актинометрії. Першим застосував новітні методи статистичної фізики, заклав основі теорії вибухового горіння.

1887 — Володимир Гагенмейстер, український графік та видавець. Твори: серія літографій архітектурних пам’яток Поділля, портрети У. Кармелюка, Т. Шевченка, книжкова графіка.

1899 — Матільда Климовська, український скульптор. Працювала в галузі станкової та декоративної скульптури. Серед найвідоміших праць: погруддя С. Міхоелса, Т. Шевченка, «Онєгін і Тетяна в саду» та ін.

1907 — Роман Шухевич, український політичний та державний діяч, командуючий УПА.

Події 30 червня:

1941 — у будинку «Просвіти» у Львові було проголошено Акт відновлення Української Держави й створено уряд під проводом Ярослава Стецька.

1945 — Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР.

1947 — у Мюнхені початок роботу українське Наукове товариство імені Тараса Шевченка.

1991 — у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілевим.

1992 — прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.