28 червня Церква вшановує святого Августина

28 червня – пам’ять святителя Августина Блаженного, єпископа Гіпонійського.

Святий Августин Аврелій народився 13 листопада 354 року в Тагасті, на сучасній території Алжиру.

Знанням про християнство юнак був зобов’язаний своїй матері святій Моніці, розумній, благородній і благочестивій жінці. Однак його молодість пройшла під великим впливом батька-язичника.

Живучи в Карфагені, молодий чоловік вивчав риторику і цікавився класичними авторами. Там же він захопився філософією і наукою маніхеїв, яким залишався вірним близько 10 років. Знайомство з платонічною та неоплатонічною філософією в перекладах Марія Вікторина змусило його засумніватися в істинності цього вчення.

В 383 році Августин вирушив у Рим, щоб знайти вчительську посаду. Через рік він приїхав у Мілан на посаді викладача риторики. Там же Августин знайомиться зі святителем Амвросієм Медіоланським, який мав на нього глибокий вплив. Повернувшись додому, він пішов на кілька місяців на віллу одного з друзів заради серйозних роздумів.

За переказами, одного разу в саду святий Августин почув голос дитини, який спонукав його навмання розгорнути послання апостола Павла, де йому відкрилося послання до Римлян. У 387 році Аврелій Августин приймає Хрещення від святителя Амвросія. Повернувшись до Африки, він проводить час в строгій самоті.

В 391 році Августин стає пресвітером, а в 395 – єпископом Гіпону.

Помер блаженний Августин 28 серпня 430 року.

28 червня у народі вшановували святого Модеста, якому молилися у випадку хвороби тварин. За прикметою, день 28 червня бажано, щоб був сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота — до негоди.

За церковним календарем 28 червня вшановують святителя Іону, пророка Амоса, святителя Михаїла, блаженного Ієроніма, преподобного Феодора, благовірного князя Сербського Лазаря, святителя Єфрема. Блаженного Августина.

Іменинниками 28 червня є:

Григорій, Касян, Августин, Модест, Федір, Амос.

28 червня народились:

1909 — Галина Вігурська, українська письменниця. Перекладала з білоруської, польської, російської мов (твори Якуба Коласа, В. Бикова, П. Бровки).

1909 — Андрій Роміцин, український кінознавець. Кандидат мистецтвознавства. Твори: «Кіно і сучасність», «Мистецтво екрана», «Життя та герої екрана».

Події 28 червня:

365 років з часу битви під Берестечком (28 червня – 10 липня 1651) – найбільший бій Хмельниччини, що відбувся між Військом Запорізьким під командуванням Богдана Хмельницького спільно з союзним йому кримськотатарським військом та армією Речі Посполитої.

1663 – Чорна рада у Ніжині — загальна козацька рада, що збиралася для вирішення стратегічних питань у випадку, коли між старшинами не було одностайності. Рада була скликана для обрання гетьмана Лівобережної України.

В 1663 році після зречення Юрія Хмельницького в Україні розпочався період громадянської війни («Руїна»). Чорна рада 1663 року обрала гетьманом Івана Брюховецького. Участь у Чорній раді брали не тільки козаки, але селяни і міщани – «чернь», які також мали право голосу.