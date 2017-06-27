27 червня Церква вшановує святого Єлисея

Святий пророк Єлисей був сином Сафата, заможного орача.

За призовом Іллі-пророка він став спочатку його помічником, а потім після чудесного вознесіння свого вчителя живим на небо — самостійним пророком. Ставши ревним послідовником свого вчителя, пророка Іллі, Єлисей пророкував понад 65 років, при шести царях ізраїльських, і безстрашно говорив їм правду, викриваючи їхню злочестивість і схильність до ідолопоклонства.

Святий пророк Єлисей помер у глибокій старості, у віці близько 100 років. З ім’ям цього святого пов’язується безліч чудес — від чудесного переходу через Йордан до зцілення хворих та воскресіння сина гостинної жінки-сонамітянки. До відомих його чудес також відносяться: примноження єлею на прохання бідної вдови, примноження хлібних початків, зцілення сирійського полководця Наамана. У всіх розповідях про пророка Єлисея він зображений як людина глибоко прозорлива, сильна духом і вірою.

Святий пророк був єдиним очевидцем вознесіння Іллі на небо і в спадщину від нього отримав мантію, як видимий знак спадкоємства пророчого духу.

27 червня у народі вшановували Мефодія і підмічали, якщо цього дня піде дощ, то йтиме він сім тижнів. Прогнозувати погоду у цей день могла і риба: якщо вона грає в річці — вночі може бути гроза.

За церковним календарем 27 червня вшановують пророка Єлисея, святителя Мефодія, священномученика Володимира, благовірного князя Мстислава – у святому хрещенні Георгія, преподобного Єлисея, преподобного Мефодія.

Іменинниками 27 червня є:

Єлисей, Мефодій, Мстислав, Георгій.

27 червня народились:

1900 — Олександр Сердюк, український актор театру та кіно, режисер, педагог. Найкращі ролі в українському репертуарі — Сава Чалий («Сава Чалий» І.Карпенко-Карий), Мокій («Мина Мазайло» М.Куліш), Командор («Камінний господар» Л.Українка), Богун, Кобза («Богдан Хмельницький, «Загибель ескадри» О.Корнійчука та ін. Зіграв у кінофільмах «Коліївщина», «Прометей», «Назар Стодоля», «Запорожець за Дунаєм», «Українські мелодії», «Доля Марини».

Події 27 червня:

1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.

1709 — під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII у бою проти російських військ царя Петра I. Це поклало край намаганням гетьмана Івана Мазепи, котрий виступив союзником шведів, відокремити Україну від Росії. Він змушений був шукати захисту в Туреччині і невдовзі помер у селі Варниці біля Бендер.

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.

1964 — у Вашингтоні відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку.

27 червня відзначають:

Всесвітній день рибальства.