25 червня Церква вшановує святого Онуфрія

Преподобний Онуфрій жив у повній самоті в дикій пустелі протягом шістдесяти років.

У молодості юнак виховувався у Фиваїдському монастирі Эріті. Дізнавшись від старців про тяжкість і духовну висоту життя пустельників, преподобний Онуфрій захотів їм наслідувати. Вночі він таємно вийшов з обителі і побачив перед собою світлий промінь. Святий Онуфрій злякався і вирішив повернутися, але голос ангела-охоронця переконав його продовжити розпочатий шлях.

У глибині пустелі преподобний Онуфрій знайшов пустельника і залишився навчатися в нього пустельного життя і боротьбі зі спокусами. Коли старець переконався, що святий зміцнився в духовній боротьбі, він залишив його одного. Щорічно старець приходив до нього і через кілька років, прийшовши до преподобного Онуфрія, помер.

Незабаром, поблизу печери, де жив святий Онуфрій, зросла фінікова пальма і відкрилося джерело чистої води. Дванадцять гілок пальми по черзі приносили плоди, і преподобний не терпів голоду і спраги. Тінь пальми рятувала його від денної спеки. Янгол приносив святому хліб і кожну суботу та неділю причащав його Святих Тайн, як і інших пустельників.

Перед своєю смертю, преподобний Онуфрій зустрівся зі святим Пафнутієм, який поховав святого, а згодом написав його житіє. Коли святий відійшов до Господа, преподобний Пафнутій з плачем відірвав від свого одягу підкладку і загорнув у неї тіло великого пустельника, яке поклав у заглиблення у великому камені, на зразок гробу, і засипав безліччю дрібних каменів.

Преподобному Онуфрію моляться у всіх потребах, особливо ж про придбання духовних чеснот, а також про збереження від раптової смерті.

25 червня церквою відзначається день пам’яті преподобних Петра Афонського і Онуфрія Великого.

У народі цей день часто називали Петро Поворот, оскільки з Петра Афонського сонце — на зиму, а літо — на спеку повертає.

25 червня народились:

1886 — Іван Крип’якевич, історик, академік АН УРСР, професор Львівського університету, директор Інституту суспільних наук АН України.

1930 — Євген Попович, український перекладач. Переклав твори Г. Беля, Е. М. Ремарка, Г. Е. Лессінга, Т. Манна, Е. Т. А. Гофмана, В. Гете, Г. Гейне та ін. австрійських, німецьких і швейцарських письменників; переклав з німецької «Щоденники» О. Кобилянської.

1931 — Віталій Русанівський, український науковець, філолог, мовознавець-україніст і славіст, викладач. Автор близько 350 праць із проблем сучасної української мови і історії, українського, слов’янського і загального мовознавства, історичної граматики, стилістики.

Події цього дня:

1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.

1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська Війна.

1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

1991 — Прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні».

25 червня відзначають:

День дружби та єднання слов’ян

День митної служби України.