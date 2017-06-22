22 червня Церква вшановує святого Кирила

Святитель Кирило походив зі знатної й благочестивої християнської сім’ї. Він вивчив світські науки, у тому числі й філософію, але найбільше прагнув придбати знання Святого Письма та істин християнської віри.

В юності св. Кирило вступив у скит святого Макарія в Нітрійській горах, де пробув шість років. Патріарх Олександрійський Феофіл (385-412 рр.) Висвятив його в сан диякона, зарахував до клиру і, побачивши його обдарованість, доручив виголошувати проповіді. По смерті патріарха Феофіла св. Кирило одностайно був обраний на патріарший престол Олександрійської Церкви. Видаляючи із середовища своєї пастви ворогів святої віри – іудеїв та язичників, св. Кирило дбав також про затвердження своєї пастви у вірі та благочесті. Його непохитна твердість у захисті віри особливо виявилися в боротьбі з Несторієм, який обурив своєю єрессю Церкву. Святитель Кирило писав послання до Несторія, листи імператору Феодосію Молодшому, папі Целестину I і в різні монастирі, спростовуючи думки Несторія та викладаючи справжнє християнське вчення про втілення Сина Божого. На III Вселенському Соборі, скликаному у 431 р. в місті Ефесі, святитель Кирило був головою.

Помер святитель у 444 р.

22 червня вшановують:

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

22 червня у народі колись вшановували Кирила, при цьому підмічали, якщо на Кирила зацвіла липа – на тепле сонячне літо і щедрий медозбір. У таку пору колись казали, що бджоли вже і в шапку можуть меду наносити, аби був взяток, адже як липа пахтить, то й бджола летить.

За церковним календарем 22 червня вшановують святителя Кирила, преподобного Олександра, мучениць Феклу, Марфу і Марію, праведника Олексія.

Іменинниками 22 червня є:

Кирило, Олександр, Мар’яна, Марфа.

22 червня народились:

1877 — Болеслав Яворський, український композитор, музикознавець, піаніст. Створив теорію ладового ритму (слухового тяжіння).

1882 — Микола Холодний, український ботанік, фізіолог, мікробіолог. Засновник вітчизняної школи фізіології рослин. Інститут ботаніки НАН України носить ім»я М.Холодного.

1917 — Микола Дремлюга, український композитор, педагог, музично-громадський діяч. Вперше вивів бандуру на концертну естраду як сольний інструмент, автор першого в історії української музики концерту для бандури та симфонічного оркестру.

Події 22 червня:

1889 — Німеччина першою в Європі ввела пенсії зі старості.

1933 — лідер комуністів України П.Постишев оголосив про масові арешти серед «буржуазної інтелігенції» України.

1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2м 5см.