21 червня Церква вшановує святого Феодора

Святий великомученик Феодор Стратилат постраждав за Христа в Іраклії, де був воєначальником, у лютому 319 року.

Під час мук святий наказав слузі поховати його тіло в маєтку своїх батьків, розташованому в Євхаїтах.

Перенесення мощей великомученика Феодора відбулося в червні 319 року. У цей день згадується також диво, яке сталося від зображення великомученика Феодора в однойменній церкві, недалеко від Дамаска. Мусульмани перетворили цю церкву в житлове приміщення. Один з воїнів пустив стрілу в зображення великомученика. Відразу ж з плеча святого, де стріла вп’ялася в стіну, на очах у всіх пішла кров. Незабаром сарацини, які зайняли храм, загинули один за другим.

21 червня у дохристиянські часи відзначали свято Симаргла – охоронця посівів, якого як оберег плодючості зображали ще на трипільському посуді. Його ж вишивали і на рушниках та малювали в давньоукраїнських літописах у вигляді крилатого собаки.

За церковним календарем 21 червня вшановують великомученика Феодора Стратилата, святого Феодора, благовірних князів Василія і Костянтина Ярославських, преподобного Єфрема, преподобного Зосима Фінікійського.

У народі святого Феодора називали Колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що «Стратилат грозами багатий» — з цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим.

Іменинниками 21 червня є:

Зосим, Федір, Марта, Єфрем.

21 червня народились:

1805 — Микола Закревський, український історик, етнограф, художник, мовознавець і письменник. Автор фундаментальних праць «Нарис історії міста Києва», «Літопис і опис міста Києва».

1897 — Юрій Кондратюк (Олександр Гнатович Шаргей), український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою літали на Місяць космічні кораблі «Аполлон».

Події 21 червня:

1768 — Гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Гонти визволили Умань від польської шляхти.

1971 – розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив відому скіфську пектораль.