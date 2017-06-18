18 червня Церква вшановує святого Ігоря

У червні 1150 року князь Чернігівський Святослав урочисто переніс святі мощі благовірного князя Ігоря з київського Симоновського монастиря в кафедральний Спаський собор Чернігова. Тоді ж було встановлено святкування пам’яті святого.

Великий князь Ігор Ольгович, у святому Хрещенні Георгій, у 1146 році був розгромлений і взятий у полон князем Ізяславом і заточений в одному з монастирів Переяславля Руського або Південного, сьогодні це місто Переяслав-Хмельницький. Далеко від світського життя, важко хворий, він почав каятися у своїх гріхах і просив дозволити йому постригтися в ченці. 5 січня 1147 року єпископ Переяславський Євфимій постриг його в чернецтво з ім’ям Гавриїл. Незабаром він одужав і був переведений у Київський Феодорівський монастир, де прийняв схиму з ім’ям Ігнатій і цілком віддався іночеським подвигам.

Тим часом дух братовбивчої ненависті бушував над Києвом. Чернігівські князі, двоюрідні брати Ігоря, замислили заманити Ізяслава Київського в спільний похід з метою захопити його або вбити. Змова відкрилася, коли князь був уже на шляху до Чернігова. Обурені кияни, дізнавшись про підступність чернігівців, обрушили свою помсту на безвинного князя-схимника.

19 вересня 1147 року святий Ігор був по-звірячому вбитий. Господь прославив страждальця чудесами. З благословення митрополита Климента Смолятича ігумен Феодорівського монастиря Ананія здійснив поховання мученика в храмі київського Симоновського монастиря.

У червні 1150 року, коли київський престол був зайнятий Юрієм Долгоруким, його союзник, князь Чернігівський Святослав Ольгович, рідний брат убитого Ігоря, урочисто переніс святі мощі князя Ігоря на батьківщину, у Чернігів, де вони були покладені в раку «з теремом» в кафедральному Спаському соборі. Тоді ж було встановлено святкування пам’яті святого.

З 18 по 22 червня у дохристиянські часи відзначали Сонцескрес – літнє сонцестояння, що у християнські часи стало називатися Купальськими святами, найголовніший день яких — Івана Купала — ми святкуємо з 6 на 7-ме липня.

Протягом купальських свят віддавна влаштовували шлюбні ритуали, гуляння біля річок, стрибання через вогонь, після чого спалювали солом’яне опудало Купайла, топили у воді деревце Марени та палаюче Колеса – символ повороту Сонця до зими. Також у цей час колись збирали цілющі трави і шукали на щастя цвіту папороті. Купальські дні вважалися щасливим часом для зачаття.

За церковним календарем 18 червня вшановують священномученика Дорофея, перенесення мощей блаженного Ігоря – великого князя Чернігівського і Київського, також згадують блаженного Костянтина, преподобного Анеувія, преподобного Дорофея.

У народі говорили: «День Дорофія — ранок вечора мудріше». Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі — «горобині».

Іменинниками 18 червня є:

Леонід, Ігор, Федір, Костянтин, Дорофей, Анастасія, Василина, Віктор, Галина.

18 червня народились:

1681 — Феофан Прокопович, українського теолог, письменник, вчений, ректор Київської академії (1710-16 рр.), релігійний діяч.

Події 18 червня:

860 — флот князів Аскольда і Діра напав на Константинополь.

1583 — Перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.

1637 — запорожці разом із донцями здобули турецьку фортецю Азов.

1889 — американець Річардсон запатентував дитячий візочок.

1934 — заарештовано Романа Шухевича у зв’язку з вбивством міністра польського уряду Пєрацького (відплата за так звану пацифікацію).

2000 — Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.