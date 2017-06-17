17 червня Церква вшановує преподобного ігумена Мефодія

Преподобний Мефодій, ігумен Пішношський, жив у чотирнадцятому столітті і був засновником однойменного монастиря.

У молоді роки Мефодій прийшов до преподобного Сергія Радонезького і провів кілька років під його духовним керівництвом. Потім, з благословення преподобного Сергія, він пішов у пустинне місце і за річкою Яхромою в лісі поставив келію. Незабаром у цю глуху і болотисту місцевість до святого Мефодія прийшло кілька учнів, які хотіли наслідувати йому. Преподобний Сергій відвідав його і дав пораду побудувати обитель і храм. Преподобний Мефодій сам працював при побудові храму та келії, “пішки” носячи дерева через річку, яку відтоді почали називати Пішноша. З 1391 року преподобний Мефодій став ігуменом свого монастиря. Іноді він йшов за два кілометри від монастиря і тут, у тиші глухого лісу, проводив години в молитві. Сюди ж для духовних бесід до нього приходив преподобний Сергій, після чого ця місцевість отримала назву “Бесіда”. Преподобний Мефодій був похований в 1392 році в заснованій ним обителі.

17 червня у дохристиянські часи відзначали день Світовида та Дажбога, покровителів жнив. Їм молилися про збереження врожаю та успішні жнива, співали зажнивні та жниварські пісні і приносили жертви у вигляді білого півня, пирогів і вина.

У християнські часи цей день почав називатися на честь Митрофана. Вважалося, що до Митрофана ще можна сіяти гречку і льон.

За церковним календарем 17 червня вшановують святителя Митрофана, преподобного Мефодія, священномученика Астія, преподобного Зосима.

Іменинниками 17 червня є:

Юліан, Митрофан, Северин, Софія.

17 червня народились:

1912 — Валентин Бичко, український поет, перекладач. Автор багатьох книг для дітей, а також лібрето опер «Перекоп» і «Гайдамаки».

1924 — Володимир Ладижець, український письменник, журналіст, видавець. Автор повістей, оповідань, романів, публіцистики, збірок віршів для дітей «Ластівки з Карпат», «Орлиний дім» та ін.

17 червня відзначають:

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою.