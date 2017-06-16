16 червня Церква вшановує мучеників Лукилліана, Клавдія, Іпатія, Павла і Діонісія

Мученики Лукилліан, Клавдій, Іпатій, Павел, Діонісій і Павла діва постраждали за віру християнську в ІІІ ст. при римському імператорі Авреліані.

Лукилліан був язичницьким жерцем у період правління римського імператора Авреліана. У старості він переконався в помилковості язичницької релігії, всією душею звернувся до віри в Христа Спасителя і охрестився. Під впливом його проповіді багато язичників стали звертатися до християнства. Тоді юдеї за розповсюдження віри в розіп’ятого ними Христа донесли на Лукилліана голові міста Нікомидії, якого звали Сільван. Останній став примушувати старого повернутися до своїх обов’язків жреця. За відмову святому Лукилліану зламали щелепи, побили палицями і повісили вниз головою, а потім посадили в темницю, де він зустрів чотирьох юнаків, сповідників Христових: Клавдія, Іпатія, Павла і Діонісія. Святий Лукилліан переконував їх твердо стояти за віру і не боятися мук. Через деякий час усіх в’язнів привели на суд і потім кинули в розжарену піч, але раптовий дощ погасив полум’я, і святі мученики залишилися неушкодженими. Правитель засудив їх до смертної кари і відправив для виконання вироку до Візантії. Святі юнаки були усічені мечем, а святий мученик Лукилліан численними цвяхами був прибитий до хреста. Свідком подвигу святих мучеників була свята діва Павла, яка присвятила себе служінню сповідникам Христової віри. Вона приносила їжу в’язням, омивала їхні рани, знаходила необхідні ліки і хоронила тіла мучеників. Після смерті святого Лукилліана та чотирьох юнаків вона повернулася в Никомидію і продовжувала своє святе служіння. Свята діва була схоплена і кинута в піч, проте силою Божою залишилася неушкодженою. Тоді її відіслали до Візантії, де свята мучениця була усічена мечем.

У народі 16 червня вшановували Луку і зазначали, що з цього дня співочі пташки (крім солов’я та зозулі) закінчують співати, а Сонце йде вже тихіше.

Сьогоднішня народна прикмета підтверджується спостереженнями астрономів; щоправда у цей час Земля зменшує швидкість руху навколо Сонця.

А про погоду 16 червня говорили: “Якщо на Луку південний вітер – на врожай яровини, а північно – західний – на сльотаве літо, східний – на різні хвороби. Дощ же віщує врожай грибів”.

За церковним календарем 16 червня вшановують мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і діву Павлу, священномученика Лукіана, Максиміана, благовірного царевича Димитрія та Тупачевську і Кіпрську ікони Божої Матері.

Іменинниками 16 червня є:

Дмитро, Клавдія, Павло, Павла, Денис, Лук’ян.

16 червня згадують:

1578 – у Львові страчено Івана Підкову — (рік народження невідомий, Брацлавщина – 1578), козацького отамана, гетьмана, молдовського господаря в 1577 – 1578 рр.

Події 16 червня:

1848 — у Львові засновано культурно-просвітницьку організацію «Галицько-Руська матиця».

1934 — у Харкові відкрився перший з’їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).