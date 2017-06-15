15 водойм на Львівщині придатні для літнього відпочинку

Зараз у Львівській області для відпочинку на воді готові 15 місць. Розташовані вони у Перемишлянському, Жовківському, Миколаївському, Пустомитівському та Дрогобицькому районах області.

Про це інформує департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

На території Перемишлянського району безпечними для відпочинку є: озеро «Молодіжне» в м. Перемишляни, озера в с. Коросно та в с. Стрілки. У Жовківському районі – озера на базах відпочинку «Альбатрос» у с. Воля-Гамулецька та «Чарівні озера» у с. Майдан. У Миколаївському районі придатними для відпочинку є 6 пляжів на озері «Байкал» у с. Задорожнє. У Пустомитівському районі – озеро у с. Давидів – господарство «Бухта Вікінгів», озеро на базі відпочинку «Львівська Швейцарія» у с. Купяшин, водойма у відпочинково-розважальному комплексі «Озерний край», що у с. Лісневичі. У Дрогобицькому районі купатися можна на базі відпочинку «Майдан», що розташована в однойменному селі, пише zaxid.net.

Ще кілька об’єктів у Перемишлянському, Жовківському, Миколаївському, Пустомитівському, Дрогобицькому районах, а також об’єкти Золочівського та Яворівського районів будуть підготовані до відпочинку у найближчий час.

У містах Бориславі, Трускавці, Самборі, а також Самбірському, Старосамбірському та Турківському районах місць для масового відпочинку на водних об’єктах немає.

Фахівці Центральної рятувально-водолазної служби області провели водолазне обстеження дна ще 12 пляжів, окрім тих, що вже отримали паспорти. Також підготовлено рятувальників та проведено інструктаж з долікарської допомоги.