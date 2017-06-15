15 червня Церква вшановує святого Іоанна

Іоанн Новий прийняв мученицьку смерть за віру в Христа в тридцятирічному віці у 1330 р.

Великомученик Іоанн Новий народився в благочестивій християнській родині в місті Трапезунд близько 1300 року. Як і батько, він займався торгівлею, був благочестивим, твердим у Православ’ї і милостивим до бідних. Одного разу в торгових справах йому довелося пливти на кораблі з рідного міста в Білгород Босфорський, що знаходився в ті часи під владою татар, які вклонялися ідолам. Під час плавання Чорним морем Іоанн розмовляв про віру з венеціанським купцем Реізом.

Розуміючи, що його осоромили в суперечці, венеціанець затаїв злобу на святого і вирішив помститися йому. Після прибуття в Білгород венеціанець оголосив знаті міста, що Іоанн збирається відмовитися від Православної віри. Голова міста з пошаною запросив святого Іоанна приєднатися до них і засудити віру в Христа. Святий таємно молився, закликаючи на допомогу Господа, і Він дав йому мужність і мудрість твердо визнати себе християнином. Після цього святий був так жорстоко побитий палицями, що все тіло його було розірване. Потім святого закували в ланцюги і відволокли до в’язниці.

Наступного дня мер міста наказав знову привести святого. Мученик з’явився до правителя міста з веселим обличчям і був побитий палицями вдруге. Присутній народ не виніс цього страшного видовища і став обурено кричати, викриваючи правителя, який так нелюдяно мучив беззахисну людину. Правитель, припинивши побиття, велів прив’язати великомученика за ноги до хвоста дикого коня і волочити по вулицях міста. Жителі єврейських кварталів особливо знущалися над мучеником, кидали в нього камінням. Нарешті, один єврей схопив меч, наздогнав мученика і відрубав йому голову. Великомученик відійшов до Господа в тридцятирічному віці у 1330 р. Тіло великомученика з відрубаною головою лежало до вечора, ніхто з християн не наважувався взяти його. Вночі над ним було видно сяючий стовп і безліч запалених лампад, а три світлоносних чоловіка здійснювали над тілом святого спів псалмів і кадіння. Наступного дня голова міста дозволив християнам взяти тіло мученика і поховати його з честю.

За церковним календарем 15 червня вшановують святого Никифора сповідника, великомученика Іоанна Нового, праведницю Юліанію.

Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.

Іменинниками 15 червня є:

Никифор, Уляна, Юліана, Іван, Петро.

15 червня народились:

1941 — Іван Миколайчук, український актор, режисер, сценарист. Зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв, та 2 режисерські роботи. Його називали обличчям і душею українського поетичного кіно, аристократом духу, блискучим самородком.

Події 15 червня:

1775 — за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ

1834 — відкрито Київський університет

1851 — у Балтіморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику по виробництву морозива

2007 — Прем’єрний показ першого українського анімаційного мульсеріалу «Лис Микита».