12 червня Церква вшановує преподобного Ісаакія

За церковним календарем 12 червня вшановують преподобного Ісаакія сповідника.
У народі цей день вважався зміїним. За народним повір’ям, у цей день змії «ходять по лісах станицями» і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному вони готові мстити безмилосердно. Нащі пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятись.
Іменинниками 12 червня є:
Онисим, Марта, Максим, Наталія, Ісак.
12 червня народились:
1931 — Євгенія Мірошниченко, українська співачка. 1957—1997 рр. – солістка Київського театру опери та балету. Коронні оперні партії — Лючія, Цариця ночі, Лакме («Лючія ді Ламмермур» Г.Доніцетті, «Чарівна флейта» В. А. Моцарта, «Лакме» Л.Деліба та ін.
Події 12 червня:
1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів.
1975 — створений Львівський історико-архітектурний заповідник.
1990 — У СРСР заборонили цензуру.
1991 — За підсумками референдуму серед мешканців Ленінграда місту повернули початкову назву — Санкт-Петербург.
12 червня святкують:
День працівника фондового ринку.
Рідна країна