12 червня Церква вшановує преподобного Ісаакія

За церковним календарем 12 червня вшановують преподобного Ісаакія сповідника.

У народі цей день вважався зміїним. За народним повір’ям, у цей день змії «ходять по лісах станицями» і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному вони готові мстити безмилосердно. Нащі пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятись.

Іменинниками 12 червня є:

Онисим, Марта, Максим, Наталія, Ісак.

12 червня народились:

1931 — Євгенія Мірошниченко, українська співачка. 1957—1997 рр. – солістка Київського театру опери та балету. Коронні оперні партії — Лючія, Цариця ночі, Лакме («Лючія ді Ламмермур» Г.Доніцетті, «Чарівна флейта» В. А. Моцарта, «Лакме» Л.Деліба та ін.

Події 12 червня:

1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів.

1975 — створений Львівський історико-архітектурний заповідник.

1990 — У СРСР заборонили цензуру.

1991 — За підсумками референдуму серед мешканців Ленінграда місту повернули початкову назву — Санкт-Петербург.

12 червня святкують:

День працівника фондового ринку.

Рідна країна