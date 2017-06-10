10 червня Церква вшановує сповідника Микиту

10 червня – день пам’яті преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського.

Халкидонський єпископ Микита мужньо засуджував иконоборчу єресь, за що був позбавлений сану, відправлений на заслання де й помер. У 843 році Константинопольський собор остаточно затвердив іконошанування, а потерпілого за чистоту православ’я сповідника зачислили до лику святих. Преподобний Микита сповідник, єпископ Халкідонський, жив у другій половині VIII століття. За своє богоугодне життя він був возведений у сан єпископа Халкідонського. З 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським і мужньо засуджував іконоборчу єресь. Святитель Микита відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, у своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображали. Пізніше за відстоювання іконошанування він був зміщений зі своєї кафедри, позбавлений сану і відправлений на заслання в один з палестинських монастирів, де і працював до кінця своїх днів. Святий сповідник Микита помер на початку IX століття. У мощей його звершувалися чудеса зцілення. Знадобилося ще кілька десятиліть, перш ніж в 843 році Константинопольський собор остаточно затвердив іконошанування, а потерпілий за чистоту православ’я Халкидонський єпископ Микита був зарахований до лику святих.

За церковним календарем 10 червня вшановують преподобного Микиту сповідника, святителя Гната, мученика Євтихія, мученицю Єликоніду, мученика Елладія; згадують Собор Афонських святих та Нікейську і Чухомлинську ікони Божої матері.

Святий Микита в народі вшановується як сторож гусей, тому по-простому його називають Гусятником. Це обрядове свято. Гуси з весни вимагають ретельного догляду, оскільки гусенята в цей час часто гинуть. Щоб врятувати їх від гибелі, народ і дав їм святого покровителя. У народі вважається — якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Слідкували також за конюшиною: «Конюшина зближує листочки — до негоди».

Іменинниками 10 червня є:

Гнат, Микита, Олексій.

10 червня народились:

1857 — Богумил Воячек, український контрабасист, диригент, композитор, педагог чеського походження. В 1883 – 1915 рр. — соліст-констрабасист Оперного театру в Києві.

1899 — Леонід Усачов, український композитор і диригент.

1903 — Микита Шумило, український письменник, літературознавець, перекладач, журналіст. Автор збірок оповідань і нарисів, двох книжок для дітей, літературно-критичних нарисів «Олесь Гончар» і «Силуети».

Події 10 червня:

978 — Князь Володимир сів на київський престол.

1793 — У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.

1917 – проголошення Центральною Радою І Універсалу «До українського народу в Україні і поза України сущому», яким проголошувалася автономія України. Універсал став основою для розмежування законодавчих і виконавчих функцій органів влади.