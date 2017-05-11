Зі Львова в зону АТО відбув зведений загін військової служби правопорядку

В район проведення АТО сьогодні, 10 травня, зі Львова вирушили солдати та офіцери Західного територіального управління Військової служби правопорядку для виконання завдань у військових комендатурах в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) «Луганськ».

Як повідомили у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, зведений підрозділ в кількості понад півсотні військовослужбовців здійснить ротацію своїх побратимів, які більше трьох місяців виконують поставлені завдання в зоні бойових дій.

– Серед особового складу зведеного підрозділу значна кількість військовослужбовців у 2014-2016 роках пройшли тренінги для військової поліції за стандартами армій країн НАТО, – зазначив заступник начальника Західного територіального управління Військової служби правопорядку про роботі із особовим складом підполковник Федір Федчик. – Та й у районі АТО наші бійці не новачки. У кожного як мінімум дві ротації, які пройшли у напруженому ритмі. Адже наші солдати та офіцери не лише забезпечували належний правопорядок та дисципліну серед військових та місцевих мешканців у районі відповідальності. Але й неодноразово брали участь у спільних операціях з представниками інших силових структур України із виявлення та знешкодження бойовиків незаконних збройних формувань, схронів зі зброєю, попереджували кримінальні правопорушення та затримували злочинців.

Перед відправкою автоколони та особового складу у дорогу, молитву та благословення військових здійснив військовий капелан Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла о. Всеволод Семененко.