Завтра в Україні очікується похолодання

Відзавтра у зв’язку з проходженням атмосферного фронту в Україні очікується похолодання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 17 травня температура з +18+23 градусів знизиться до +12+16 градусів, а на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині – навіть до +10+14 градусів.

”Особливо холодно буде найближчої ночі у північній частині України та на заході, +3+8 градусів. У центрі, на сході та півдні вночі +9+14 градусів. Дощів не буде, за винятком знову ж таки Сумської та Харківської областей. Там трохи покапає», – повідомила вона.