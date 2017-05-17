Затриманий у Львові керівник обласного медоб`єднання МВС набрав хабарів на 150 тис грн

Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів вимагання та одержання хабара начальником державної установи «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області».

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

«Упродовж лютого-травня 2017 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з управлінням захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України задокументовано понад 20 епізодів вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області», – йдеться у повідомленні.

Грошові кошти на загальну суму 150 тис. грн від громадян України вимагалися за вирішення питань, пов`язаних із господарською діяльністю, а також передачею в порушення існуючого порядку в оренду приміщень підпорядкованої посадовцю установи.

У відомстві нагадали, що керівника держустанови затримано у понеділок, 15 травня, під час одержання чергової неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн.

На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та обшуки за місцем проживання фігуранта справи.

Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Як повідомлялося, у Львові 15 травня працівники Військової прокуратури Західного регіону спільно з оперативниками одного з підрозділів ГУ Нацполіції Львівської області затримали під час одержання неправомірної вигоди керівника територіально-медичного об`єднання МВС України по Львівській області. Хабар в розмірі 6 тис. грн він отримав від підприємця за надання в оренду приміщення в медичній установі, яку очолює.