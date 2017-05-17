За минулу в зоні АТО поранено п’ятеро військових

За минулу добу бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО, п’ятеро військових поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Приморському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл. Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Красногорівка та Мар`їнка. Також під вогонь противника потрапили наші опорні пункти в районі Водяного Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика.

Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм бойовики били по наших опорних пунктах в районі Павлополя.

Зазначається, що на Донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається біля Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі наші позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Там же, а також в районі Кодеми, противник застосував 122-мм артилерійські системи.

«На Луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів по наших укріпленнях поблизу Кримського. Вже ввечері бойовики застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоолександрівки. Біля Новозванівки бандити били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також з гранатометів різних систем незаконні збройні формування вели вогонь неподалік Троїцького та Лобачево», – додали в штабі.