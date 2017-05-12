З Львівської галереї мистецтв зникли сотні стародруків

За результатами звірки фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького виявлено зникнення близько 500 стародруків.

Про це 12 травня повідомив генеральний директор галереї Тарас Возняк, передає Гал-інфо.

Він зазначив, що на сьогодні практично майже всі підрозділи Львівської національної галереї мистецтв перевірені.

«Зараз триває перевірка у запасниках в Олеському замку та звірка на вул. Стефаника, 3 в підвалах старого будинку галереї. Тут ще результатів не маємо. Усі інші підрозділи перевірені. Завершилася остаточно звірка в Музеї мистецтва староукраїнської книги. Маємо усі акти. За результатами перевірки 223 стародруки відсутні. Також відсутні 144 цінні книги ХІХ ст. Ще по багатьох позиціях інших фондових груп (графіка, гравюра) також недорахувалися інвентаризаційних позицій.

Загалом десь 500 об’єктів відсутні. Такого ще в українському музейництві не було», – сказав Тарас Возняк.

Він наголосив, що ще 4 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

На запитання як з галереї могла зникнути така кількість стародруків Тарас Возняк сказав: «Це треба запитувати у попереднього керівництва галереї. Може воно пояснять, як зникло півтисячі книг».