З червня квитки на «Інтерсіті» до Перемишля можна буде купувати онлайн

Квитки на швидкісний поїзд №705/33013, який курсує з Києва через Львів до Перемишля, вже з середини червня можна буде придбати онлайн.

Про це повідомила прес-служба ПАТ «Укрзалізниця» з посиланням на голову правління компанії Войцеха Бальчуна.

«Ми інтенсивно опрацювали це з польською стороною. Питання було не тільки з нашого боку, а треба було інтегрувати дві комп’ютерні системи та врахувати часову різницю», – повідомив Войцех Бальчун.

Зі слів Бальчуна, для запровадження онлайн-продажу квитків до Перемишля потрібно було вирішити чимало технічних питань.

«Я впевнений, що в середині червня вже цей проект стартує», – підкреслив він.

Нагадаємо, що поїзд № 705/706 Київ–Перемишль курсує від 23 грудня 2016 року, він має 9 вагонів і вміщає 579 пасажирів.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа. Вартість проїзду також залежить від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу – по вівторках, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.