Хмельниччина відмовилася приймати сміття зі Львова

Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств (Хмельницька область) вчора одноосібно розірвав договір про співпрацю з львівськими підприємствами щодо приймання для захоронення побутових відходів зі Львова.

Про це йдеться у відповідному листі від 24 травня, який підписав начальник КП Володимир Булич, повыдомляэ УНІАН.

Серед причин розірвання договору називаються незгода громади міста, а також акт Державної екологічної інспекції від 24 лютого цього року, яким екологи визнали порушення природоохоронного законодавства під час експлуатації місцевого сміттєзвалища.

Булич наголосив, що укладання нового договору з комунальними службами Львова на приймання сміття можливе лише після проведення громадських слухань і рішення сесії Старокостянтинівської міської ради.

Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук підтвердив, що відсьогодні місто не бере львівських відходів на захоронення. На його думку, це питання надто політизувалося деякими особами, які з 20 травня блокували місцеве сміттєзвалище.

Мельничук планує найближчим часом скликати позачергову сесію міськради, на якій розглянути це питання.

Нагадаємо, 26 квітня цього року Львівське комунальне підприємство «Львівспецкрмунтранс» підписало договір про співпрацю з ТзОВ ДВ «Екосвіт», ТзОВ «Екостаркон» та Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств.

Згідно з документами, щодня до Старокостянтинова завозили понад 45 тонн сміття для захоронення.