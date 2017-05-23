ВР вводить кримінальну відповідальність за сприяння вчиненню самогубства

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)» (реєстраційний номер 4088).

Як повідомляє УНІАН, даним законопроектом вносяться зміни до статті 120 Кримінального кодексу України. Ними передбачено, що доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, підбурювання, в тому числі підкупу, обману, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий термін.

В пояснювальній записці зазначається, що за даними ВООЗ на 2012 рік в Україні було вчинено близько 10 тисяч актів суїциду.

Народний депутат Денис Силантьєв (фракція Радикальної партії) повідомив на засіданні парламенту, що середній показник для нашої країни – 22 суїциди на 100 тисяч осіб, і Україна входить до десятки країн з найвищим рівнем самогубств. За його словами, як свідчать наукові джерела, співвідношення самогубств і доведення до самогубства становить близько один до двадцяти. Він навів дані, згідно з якими з 2010 по 2015 роки в Україні винесено лише чотири вироки за доведення до самогубства, тобто менше одного вироку на рік.

Силантьєв наголосив, що з’являються нові, раніше не існуючі, злочини та способи вчинення злочинів, зокрема, доведення до самогубства, що набирає обертів у світі разом зі зростанням кількості постійних користувачів мережі Інтернет.

В пояснювальні записці до законопроекту сказано, що в Запоріжжі у вересні 2015 року відкрито кримінальне провадження щодо Євгена Кривошеєва за статтею 120 ККУ, якого підозрюють у доведенні до самогубства через інтернет дев’яти молодих жінок, четверо з яких мешкали на території Російської Федерації, а п’ять – в Україні.

«На жаль, тільки одну з жертв на території України вдалось врятувати. У цій справі правоохоронцями була зафіксована IP-адреса особи, яка, використовуючи жіноче ім’я, знаходила в соціальній мережі «Контакт» майбутніх жертв і доводила їх до самогубства. В квартирі підозрюваного проведено обшук та вилучено комп’ютер, з якого заходила в інтернет особа, яка підозрюється у доведенні до самогубства дев’ятьох жертв», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на сьогоднішній день притягти до кримінальної відповідальності підозрюваного неможливо через відсутність в диспозиції статті 120 ККУ дій, які він умисно вчинив і які спонукали дев’ятьох осіб вчинити самогубство.

«Враховуючи світову тенденцію до зростання злочинності в мережі інтернет та появі нового способу доведення до самогубства, необхідно своєчасно вносити зміни до кримінального законодавства, які будуть відповідати сучасним викликам з боку злочинців», – підкреслюється в пояснювальній записці до законопроекту.