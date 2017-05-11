«Волинь» покине Прем’єр-лігу

За інформацією видання Sport Arena, УПЛ позбавила «Волинь» шести очок у турнірній таблиці.

Луцький клуб потрапив під санкції через борг перед сербським екс-гравцем Сашею Стевічем. «Волинь» повинна була виплатити футболісту заборговані кошти до 11 травня.

Екс-гравець «Волині» вже кілька разів йшов на поступки клубу щодо сплати $70 тис., які йому заборгували ще з 2013 року. Однак досі не отримав виплати.

Вказівка про позбавлення команди Віталія Кварцяного турнірних очок надійшла від ФІФА. Щоправда, ця інформація наразі не є офіційною – УПЛ ще не опублікувала відповідне рішення.

Таким чином, у «Волині» залишиться 7 набраних очок у турнірній таблиці. Відставання від рятівного 10-го місця становитиме 14 очок за 4 тури до кінця турніру. Відповідно, команда не зможе залишитися в еліті.