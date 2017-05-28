Волейбольна збірна України завершила свою участь у відборі ЧС-2018 поразкою

Чоловіча збірна України з волейболу у французькому Ліоні завершила відбірковий турнір чемпіонату світу-2018.

У заключному матчі проти команди Туреччини “синьо-жовті” поступилися з рахунком 0:3.

В жодній з партій підопічні Угіса Крастіньша не змогли зачепитися за вагомі шанси на перемогу.

В результаті – 16:25, 19:25, 20:25, і поразка в трьох сетах. Українці посіли четверте місце у групі А серед шести учасників.

Всього у нинішній кваліфікації “синьо-жовті” здобули дві перемоги (над Азербайджаном та Ісландією) і зазнали три поразки (Німеччина, Франція, Туреччина).

Це був перший офіційний турнір збірної України під керівництвом тренера-іноземця у волейбольній історії.