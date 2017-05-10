Визначено першу десятку фіналістів «Євробачення»

У Києві відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».
За право пройти до фіналу конкурсу боролися 18 виконавців, однак лише десять з них пройшли далі і зможуть виступити на головній сцені «Євробачення» 13 травня.
Таким чином, у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.
У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої “Великої п’ятірки”: Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар проведення «Євробачення».
До них приєднаються конкурсанти від інших країн, яких визначать у рамках другого півфіналу 11 травня.
Фінальна частина Євробачення відбудеться 13 травня.