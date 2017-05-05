Від початку АТО в зоні бойових дій загинули 54 львів’янина

За час проведення АТО на сході України загинуло 54 львів’янина.

Про це 5 травня під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради повідомила начальниця управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович

За її словами, станом на травень 2017 року у Львові на обліку перебувають 4662 учасники АТО, із яких 133 є інвалідами війни. Усі вони, а також сім’ї загиблих учасників АТО, за минулий рік отримали з міського бюджету 31,5 млн грн.

У 2017 році на надання допомог та відшкодування пільг учасникам АТО та членам сімей загиблих військовослужбовців у міському бюджеті передбачили 121,6 млн грн.

Окрім того на будівництво будинку для учасників АТО минулого року виділили 34 млн грн, а цього року – ще близько 25 млн грн.

Зазначимо, що загалом за три роки проведення антитерористичної операції загинули 2652 військових, а ще 9578 отримали поранення, повідомляє Zaxid.net.