В зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув сапер

В зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український сапер.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований. Обставини з’ясовуються, йдеться у повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.