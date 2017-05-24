В Україні запустять перший мобільний банк без відділень

Екс-топ-менеджери «ПриватБанку», що пішли з фінустанови після її націоналізації і створили ІТ-компанію, анонсували запуск першого в Україні мобільного банку без відділень.

Про це повідомив один із засновників проекту, в минулому ІТ-директор «ПриватБанку» Дмитро Дубілет на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Пишу, і сам не можу повірити. Ми оголошуємо, нарешті, про запуск картки та мобільного додатку, в які наша команда вклала весь свій досвід і всю свою душу», – повідомив Дубілет.

За його словами, запуск планується восени, але попередня реєстрація відкривається вже сьогодні.

«Найсенсаційніше те, що це буде перший в Україні mobile-only банк. По-перше, у банку не буде відділень. По-друге, для його використання буде потрібен смартфон», – додав Дубілет.

Як повідомлялося, екс-топ-менеджери «ПриватБанку» у січні заснували ІТ-компанію Fintech Band. Крім Дмитра Дубілета, у проекті взяли участь Олег Гороховський, у минулому перший заступник голови правління «ПриватБанку», і Михайло Рогальський – раніше керівник бізнесу платежів цього банку.