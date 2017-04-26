В Україні з 1 травня підвищили прожитковий мінімум

З 1 травня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб буде планово збільшено на 80 грн – до 1684 грн.

Це визначено законом про держбюджет на 2017 рік.

Згідно з документом, для дітей віком до 6 років з 1 травня прожитковий мінімум становитиме 1426 грн, для дітей від 6 до 18 років – 1777 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 1312 грн.

Виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму будуть розраховані нові суми соціальної допомоги.

Як повідомлялося, уряд підвищуватиме прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2017 році в три етапи – загалом до суми в 1762 грн.