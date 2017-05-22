В Україні ліквідують Держсанепідслужбу

Кабінет міністрів України відмінив рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та схвалив рішення про її ліквідацію.

Відповідну постанову від 29 березня 2017 р. № 348 опубліковано на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2016 року відмінив рішення щодо реорганізації Держсанепідслужби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

”Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу”, – йдеться в документі.

Водночас на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства (крім функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників).

Також Кабмін постановив утворити комісію з ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби.

”Затвердити головою комісії голову Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапу Володимира Івановича”, – зазначається в документі.