В історичному центрі Львова сім залізничних поїздів зупинятимуться на станції «Підзамче»

Починаючи з 12 липня сім поїздів зупинятимуться на станції “Підзамче” у Львові.

Залізничники встановили в історичному центрі Львова нову зупинку на станції “Підзамче” для таких поїздів: № 86/85 Львів – Новоолексіївка, № 96/95 Черкаси – Львів, № 41/42 Дніпро – Трускавець, № 131/132 Харків – Львів, № 111/112 Харків – Львів, № 26/25 Львів – Одеса, № 141/142 Київ – Львів.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Поблизу залізничної станції “Підзамче” знаходиться зручна розв’язка громадського транспорту та маршрутних автобусів, тому призначення нової зупинки дозволить зробити подорожі більш комфортними.

Як зазначається у повідомленні, поїзд № 86/85 Львів – Новоолексіївка з 12 липня по 28 жовтня при слідуванні зі Львова (відправлення об 11:32) по станції “Підзамче” зупинятиметься об 11:43. На шляху від Новоолексіївки з 13 липня по 28 жовтня поїзд зупинятиметься по станції “Підзамче” о 12:34, а прибуватиме до Львова о 12:47.

Поїзд № 96/95 Черкаси – Львів (по днях курсування) при слідуванні з Черкас з 12 липня по 28 жовтня зупинятиметься по станції “Підзамче” о 10:18, а прибуватиме до Львова о 10:33. У зворотному напрямку відправлятиметься зі Львова з 13 липня по 28 жовтня о 12:53, а на станції “Підзамче” зупинятиметься о 13:04.

Поїзд № 41/42 Дніпро – Трускавець з 12 липня по 28 жовтня при слідуванні з Дніпра по станції “Підзамче” поїзд зупинятиметься о 08:20, а прибуватиме до Львова о 08:33. Із Трускавця з 13 липня по 28 жовтня поїзд зупинятиметься по станції Львів о 15:10, а по станції “Підзамче” о 15:46.

Поїзди № 131/132 (№ 111/112) Харків – Львів (по днях курсування) при слідуванні з Харкова з 12 липня по 28 жовтня зупинятиметься по станції “Підзамче” о 15:50, а прибуватиме до Львова о 16:03. У зворотному напрямку відправлятиметься зі Львова з 13 липня по 28 жовтня о 17:40, а на станції “Підзамче” зупинятиметься о 17:52.

Поїзд № 26/25 Львів – Одеса при слідуванні зі Львова з 12 липня по 28 жовтня відправлятиметься зі Львова о 20:40, а зупинятиметься по станції “Підзамче” о 20:52. У зворотному напрямку з Одеси з 13 липня по 28 жовтня поїзд зупинятиметься на станції “Підзамче” о 06:22, а прибуватиме до Львова о 06:35.

Поїзд № 141/142 Київ – Львів при слідуванні зі Львова з 12 липня по 28 жовтня відправлятиметься о 21:47, а на станції “Підзамче” зупинятиметься о 21:58. У зворотному напрямку з Києва з 13 липня по 28 жовтня поїзд зупинятиметься по станції “Підзамче” о 04:27, а прибуватиме до Львова о 04:40.