В ДСНС через сильні зливи попереджають про підйом рівнів води на річках Львівщини

В Державній службі з надзвичайних ситуацій через сильні зливи попереджають про підйом рівнів води на річках західних областей України.

За даними Укргідрометцентру, 24-25 травня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м, в нижніх течiях річок Боржава та Латориця – 2,0-3,0 м, з можливим виходом води на заплаву.

«В місцях сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку із загрозою пiдтоплення понижених територій, а також швидкоплинне пiдняття рiвнiв води на малих водотоках на 0,5-1,0 м; утворення селевих потоків», – йдеться у повідомленні.

У зв`язку з очiкуваними сильними зливами 24 – 25 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м, на окремих дiлянках рiчок до 2,0 м над рiвнями 23 травня на 8.00. Зазначається, що мiсцями можливий вихiд води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення селей.

За даними ДСНС, 24 травня у зв`язку з добiганням паводкової хвилі на ділянці Днiстра Галич – Залiщики можливий пiдйом рiвнiв води на 1,3 – 1,8 м над рiвнями на 8 год. 22 травня без загрози негативних наслідків.

«В першiй половинi доби 24 травня на Днiстрi в створі поста Залiщики (Тернопiльська область) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 400 – 450 см над нулем поста (рiвень води на 8 год 23 травня становить 291 см) з максимальною витратою води 450 – 550 м3/с», – додали у відомстві.