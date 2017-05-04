”Укрзалізниця” запустила ще один поїзд до Солотвиного

”Укрзалізниця” запустила з 3 травня прямий поїзд № 213/214 за маршрутом Київ – Солотвине – Київ.

Як повідомила прес-служба компанії, в перший день курсування поїздом скористалися 459 пасажирів, його завантаження становило 55%.

”Зі станції Київ-Пасажирський поїзд вирушає до Солотвиного по непарних числах о 18:34 і прибуває на станцію Солотвине-1 о 13:42. Назад зі станції Солотвине-1 поїзд відправлятиметься по парних числах о 14:55 і прибуватиме до столиці України о 10:05. У складі поїзда курсують 19 вагонів – купейні, плацкартні та класу люкс ”, – відзначили в компанії.

У повідомленні наголошується, що поїзд Київ – Солотвине вперше забезпечив пряме залізничне сполучення столиці України з населеними пунктами східного Закарпаття, тоді як раніше в цей регіон курсував тільки поїзд Львів – Солотвине.