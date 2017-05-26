«Укрзалізниця» призначила 8 додаткових потягів до Трійці

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці 4 червня призначила 8 додаткових потягів.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, у період з 1 по 6 червня в Україні курсуватимуть такі додаткові потяги: №191/192 Київ – Львів, що відправлятиметься зі столиці і зі Львова 3, 5 червня; №197/198 Київ – Ковель, який вирушатиме зі столиці і з Ковеля 3, 5 червня; №796/795 Київ – Суми, який вирушатиме зі столиці і з Сум 3, 5 червня; №207 Київ – Ужгород, який відправлятиметься з Києва 2, 4 червня, з Ужгорода – 3, 5 червня; №249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, який відправлятиметься з Києва 2, 4 червня, з Чернівців – 3, 5 червня.

Також у період з 1 по 6 червня курсуватиме потяг №162/161 Миколаїв – Київ, який відправлятиметься з Миколаєва 1, 5 червня, з Києва – 2, 6 червня; №179 Дніпро – Київ, відправленням з Дніпра і Києва 3, 5 червня; №231 Дніпро – Івано-Франківськ, відправленням з Дніпра 2, 4 червня, а з Івано-Франківська – 3, 5 червня.

У повідомленні зазначається, що квитки на ці потяги вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua і в залізничних касах, передає УНІАН.