Український велогонщик став переможцем міжнародних змагань Race Horizon Park

В смт. Чабани під Києвом проходить програма традиційної серії міжнародних велоперегонів Race Horizon Park 2017, де в першій гонці перемогу здобув Михайло Кононенко з київської команди Kolss Cycling Team-1, повідомляє прес-служба змагань.

Українець подолав дистанцію 160 км за 3 години 53 хвилини 34 секунди. Якоб Франдсен з данської команди Team AuraEnergy-CK Aarus зайняв 2-е місце, а бронзу завоював Микита Соколов з казахстанської Vino-Astana Motors.

Одноденна гонка Race Horizon Park For Peace стартувала в смт. Чабани 26 травня вранці. Гонщики подолали 10 кіл протяжністю 16 кілометрів. Таким чином, загальна дистанція Race Horizon Park for Peace склала 160 кілометрів.

У гонці взяли участь 21 команда: 11 зарубіжних із 9 країн та 9 українських.

Серед них незмінні переможці Race Horizon Park, команда Kolss Cycling Team з Києва, а також сильні міжнародні команди Astana Vino Motors (Казахстан), Minsk Cycling Club (Білорусь), Synergy BakuCycling Project (Азербайджан) та Wibatech 7r Fuji (Польща). Головним суддею Race Horizon Park 2017 став відомий комісар UCI Якоб Кнудсен (Данія).