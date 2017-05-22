Українець Павло Коростильов виграв Кубок світу зі стрільби

У Мюнхені проходить Кубок світу зі спортивної стрільби, де українець Павло Коростильов переміг у стрільбі з пневматичного пісолету з 10 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець “вибив” підсумкову суму 240,9 бали. Друге місце у Томоюки Мацуди з Японії – 238,7, третє – у Джонго Джина з Південної Кореї – 218,4 бали. Ще один українець Олег Омельчук посів 7-е місце – 136,2 бали. Ця перемога стала першою для збірної України на турнірі. Кубок світу зі стрільби проходить в Мюнхені з 17 по 24 травня.