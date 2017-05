Україна виступить на фіналі Євробачення під 22 номером

За результатами другого півфіналу, стали відомі усі учасники фіналу Євробачення-2017.

Після голосування національних журі, глядачів країн-учасниць другого півфіналу, двох країн “Великої п’ятірки” Німеччини та Франції, а також країни-господарки України, до фіналу пройшли наступні конкурсанти: Крістіан Костов – Beautiful Mess (Болгарія), NaviBand – Гісторыя майго жыцця (Білорусь), Жак Худек – My Friend (Хорватія), Джосі Папай – Origo (Угорщина), Аня – Where I Am (Данія), IMRI – I Feel Alive (Ізраїль), Ілінка та Алекс Флоря – Yodel It! (Румунія), JOWST та Олександр Уолманн – Grab The Moment (Норвегія), O’G3NE – Light And Shadown (Нідерланди), Натан Трент – Running On Air (Австрія).

Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.

9 травня у Києві відбувся перший півфінал Євробачення-2017, а 11-го – другий. Отже, стали відомі всі 25 учасників головного фіналу. Як відомо, за результатами першого півфіналу у фінал пройшли: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр, Бельгія. Також вже відомі і переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії. Крім того, автоматично у фінал потрапляють 5 представників країн-засновниць “Євробачення”, а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна в якості переможця минулорічного пісенного конкурсу.

Серед переможців другого півфіналу провели жеребкування, щоб визначити в якій половині фіналу виступить кожен з них, пише “112 Україна”. Так, за результатами жеребкування, в якому брали участь самі виконавці, у першій половині великого фіналу виступлять: Білорусь, Хорватія, Угорщина, Данія, Ізраїль, Нідерланди, Австрія. Відповідно у другій частині будуть співати: Болгарія, Румунія, Норвегія.

Отже, 26 країн виступатимуть у такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Великобританія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція.