У зоні проведення АТО загинули троє українських військових рятуючи пораненого товариша

Троє українських військових, рятуючи свого пораненого товариша по службі, загинули в районі Світлодарської дуги.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

”Троє наших хлопців, рятуючи свого пораненого побратима, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги. Один з них, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці. Командуванням частини одразу було організовано пошук наших військовослужбовців. Тіла було знайдено, проте евакуювати їх не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника”, – йдеться у повідомленні.

Проводиться процедура щодо повернення тіл військовослужбовців.

Проте ворог продовжує маніпулювати громадською думкою та намагається дискредитувати Збройні сили України. Так, на одному з російських сайтів з`явилася інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи, що не відповідає дійсності, наголошують у штабі АТО.