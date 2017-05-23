У виправній колоній «накрили» цех де кілька років виготовляли фальшиві долари

У Запорізькій області в Оріхівській виправній колонії № 88 під час перевірки виявлено підроблені долари США, засоби та обладнання для виготовлення підроблених грошей, які, за попередніми даними, протягом декількох років виготовлялися у цій установі «під патронатом» адміністрації.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відповідно до наданих пояснень, за декілька років було виготовлено не менш як 3,5 млн російських рублів, 50 тис. дол. і понад 45 тис. грн.

Крім того, у цій та інших установах виконання покарань виявлено замасковані схованки для таємного зберігання обладнання, пристосованого для виготовлення та вживання наркотичних засобів і сильнодіючих психотропних речовин, а також пакунки з характерною речовиною, схожою на сильнодіючі психотропні препарати.

Разом з тим задокументовано факти порушень прав засуджених під час їх переведення до дисциплінарних ізоляторів, приміщень камерного типу, неналежного розгляду звернень і повідомлень про злочини, неналежного матеріально-побутового і медико-санітарного забезпечення.

За результатами виїзду зареєстровано три кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання підроблених грошей), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.