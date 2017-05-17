У вересні авіакомпанія Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена

Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена (Німеччина) у вересні цього року, а не наприкінці жовтня, як планувала раніше, через великий попит на цей маршрут із боку українців.

Про це повідомила прес-служба Ryanair.

«Ryanair відсвяткував свій новий маршрут Львів – Меммінген, розпочавши продаж квитків за ціною від 19,99 євро для поїздок у вересні та жовтні. Ці місця з низькими тарифами доступні для бронювання на сайті Ryanair.com до опівночі 18 травня», – сказано в повідомленні.

За словами менеджера з продажу та маркетингу Ryanair у Центральній та Східній Європі Ольги Павлонки, рейси здійснюватимуться двічі на тиждень.

«Ryanair радий оголосити, що новий маршрут Львів – Меммінген, який здійснюватиметься двічі на тиждень, запустить на два місяці раніше, ніж планувалося, й запропонує українським бізнесменам і відпочивальникам найнижчі ціни на авіаквитки», – цитує Павлонку прес-служба авіакомпанії.