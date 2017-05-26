У школах Львова пролунав останній дзвоник

26 травня майже у всіх школах Львова пролунав останній дзвоник. Свято у класичній гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка відвідав міський голова Андрій Садовий.

«Я би дуже просив вас зрозуміти одну елементарну істину: якщо ви за ці наступні роки свого життя зумієте здобути хорошу освіту – то вона буде годувати вас все наступне ваше життя, власне, не диплом», – сказав мер.

Самим же випускникам не віриться, що вже покидають шкільний поріг.

«Тільки починали готуватися до ЗНО, а це вже кінець навіть школи. Не передати ці емоції. Начебто якесь хвилювання. Не хочеться все залишати. Не хочеться забувати, але треба вже йти далі – життя йде», – розповіли двійнята випускники Ірина та Богдан Самотиси.

Як уточнили в міському управлінні освіти, у 2017 році львівські школи закінчили 3928 випускників. Це на 424 випускники більше, ніж у 2015-2016 роках, повідомляє Zaxid.net.