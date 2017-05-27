У Шевченківському гаю Львова відбудеться Фестиваль дитячих та юнацьких колективів

У Музеї народної архітектури та побуту Львова 27 – 28 травня буде проходити Фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю» присвячений Дню захисту дітей.

Як повідомили організатори, на сцені Шевченківського гаю з власними театральними постановками виступатимуть дитячі колективи з багатьох регіонів України, будуть діяти «Галявина розваг» і «Галявина казкарів» із майстер-класами та зустрічами з популярними казкарями та байкарями.

Родзинкою свята буде інтерактивна платформа «Коза-дереза», яка запропонує родинам та дітям стати частиною однойменної казки. ТМ «Галичина», яка виступила організатором цієї платформи, запропонує активним учасникам скоштувати молочні смаколики від кращих галицьких майстрів.

У програмі Фестивалю також виставка екзотичних тварин та флеш-моб зі складання карти-пазлу «Україна моя – Єдина».