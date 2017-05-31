У райцентрі на Львівщині невідомі намагалися підпалити школу

На Львівщині невідомі намагалися підпалити будівлю загальноосвітньої школи у місті Мостиська.

Як повідомили у ДСНС України, займання виникло вночі 30 травня в одному із навчальних класів на першому поверсі будівлі школи на вул. Сагайдачного.

Попередньо встановлено, що невідомі розбили шибу вікна і кинули в приміщення пластмасові каністри з бензином, після чого підпалили горючу суміш. На щастя, пожежа не перекинулася на інші приміщення. У класі пошкоджено речі і предмети. Сума збитків встановлюється.

Мотиви та причетних до злочину буде встановлювати поліція.