У прокуратурі розповіли про хід розслідування трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі

У прокуратурі Львівської області перший заступник прокурора Львівської області Олександр Русецький спільно із заступником начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області – начальником слідчого управління Миколою Самарчуком за участі начальника відділу прокуратури області Остапа Сидора та старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції у Львівській області Бориса Лісковського провели прес-конференцію на тему результатів досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом зсуву 30.05.2016 укосу Львівського полігону твердих побутових відходів, під завалами якого опинились та загинули троє працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Перший заступник прокурора області виступив із вступним словом та нагадав присутнім про трагедію на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів, що мала місце в травні минулого року.

Досудове розслідування було розпочато за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, які спричинили загибель людей та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а саме за ч.2 ст.272, ст.236, ч.2 ст.367 КК України.

«У вказаному кримінальному провадженні працювала слідча група в складі 20 слідчих. Матеріали кримінального провадження налічують понад 300 томів. В ході досудового розслідування допитано в якості свідків близько 700 осіб. Були проведені 15 обшуків, 25 виїмок документів та 8 судових експертиз», – повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Микола Самарчук.

Як наголосив перший заступник прокурора області, причиною пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, згідно з висновком експертів, стало самозаймання неущільнених твердих побутових відходів. Даних щодо умисного підпалу або щодо загорання через інші сторонні фактори експертиза не виявила.

При цьому, незадовільний технічний стан полігону, який не відповідав вимогам нормативних документів став технічною причиною настання вказаного нещасного випадку.

Відтак, органом досудового розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236 та ч.2 ст. 367 КК України трьом посадовим особам Львівського комунального підприємства «Збиранка», які згідно своїх посадових обов’язків відповідали за експлуатацію полігону твердих побутових відходів.

Крім цього, за невжиття заходів щодо контролю за діяльністю Львівського комунального підприємства «Збиранка» було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, керівнику Управління житлового господарства Львівської міської ради Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

На даний час, вказані кримінальні провадження перебувають на розгляді в Галицькому районному суді міста Львова.

Також, предметом досудового розслідування було дотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Проведеною судовою експертизою було встановлено, що дії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, які проводили роботи з гасіння пожежі на вищевказаному полігоні відповідали вимогам нормативних документів.

Відтак, за результатом досудового розслідування було прийнято рішення про закриття кримінального провадження за ч.2 ст. 272 КК України.

Під час розслідування трагедії на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів вчинялись слідчі дії з метою перевірки дотримання вимог закону в роботі посадовців Львівської міської ради та повноти виконання ними своїх службових обов’язків щодо безпечної експлуатації полігону.

З’ясовано, що ще у 2003 році Головним державним санітарним лікарем Львівської області винесено постанову про припинення експлуатації сміттєзвалища для міста Львова.

Крім цього, згідно висновку Державної екологічної експертизи щодо екологічної ситуації, що склалася на території впливу Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведеної Міністерством екології та природних ресурсів України у 2011 році, подальша діяльність Львівського полігону визнана екологічно неприпустимою та такою, яка підлягає поетапному закриттю з його технічною та біологічною рекультивацією.

Рішенням Львівської обласної ради прийнятим 13.12.2011 «Про стан функціонування Львівського міського сміттєзвалища», контрольною датою закриття Львівського міського полігону та початком робіт по технічній рекультивації визначено 01.06.2012.

В свою чергу, Львівською міською радою прийнято Програму поводження з побутовими відходами у м. Львові на 2010-2013 роки та аналогічну програму на 2014 – 2018 роки.

При цьому, в ході досудового розслідування не здобуто підтверджуючих даних щодо виконання Львівською міською радою передбачених рішенням обласної ради та згаданими Програмами заходів, які б значною мірою нівелювали небезпеку Грибовицького полігону твердих побутових відходів.

Також, Львівським апеляційним адміністративним судом 30.01.2017 повністю задоволено позовні вимоги прокуратури області до виконавчого комітету Львівської міської ради та міському голові Львова та визнано протиправною бездіяльність виконавчого комітету Львівської міської ради та міського голови міста Львова щодо незабезпечення закриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону для розміщення твердих побутових відходів міста Львова, будівництва на ній заводу з їх переробки та сміттєсортувального комплексу. Рішення суду набрало законної сили.

«Водночас, зважаючи на висловлені в пресі дорікання окремих осіб щодо упередженості досудового розслідування, в березні поточного року Генеральним прокурором матеріали кримінального провадження в цій частині, за фактом вчинення службовими особами ЛМР кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, передано для продовження досудового розслідування в прокуратуру Тернопільської області. Досудове розслідування у даному провадженні триває», – підкреслив Олександр Русецький.