У Польщі за три роки осквернили 15 українських пам’ятників

За три роки у Польщі зруйнували або осквернили 15 українських пам’ятників, в Україні — 4 польських.

Про це повідомляє Інститут національної пам’яті.

Усі спаплюжені в Україні пам’ятники відновили коштом української сторони, у той час як у Польщі не відновили жоден.

“Усього з 15 українських пам’ятників 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. Польська сторона не відновлює пам’ятні знаки українців, що зазнали нападів. Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами”, – каже начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд.

Через відсутність належної реакції польської влади на нищення українських пам’ятників УІНП призупинив процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України.

Таких польських місць пам’яті в Україні щонайменше 105, зазначили в Інституті.

Інститут національної пам’яті оприлюднив інфографіку руйнувань та пошкоджень пам’ятників.

Як повідомлялося, 26 квітня на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля демонтували пам’ятник воїнам УПА. В Україні такі дії називають відвертою провокацією в переддень вшанування 70-х роковин акції «Вісла».