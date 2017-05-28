Біля Львова чоловік на території АЗС зачинився в автівці і погрожував спалити себе живцем

У селі Гамаліївка Пустомитівського району водій автомобіля Tata зачинився в салоні автівки і погрожував облити себе бензином та скоїти самоспалення.

Як повідомило джерело у Головному управлінні Нацполіції області, інцидент стався 27 травня, близько 21.20 на території АЗС «ОККО» у селі Гамаліївка.

61-річний житель Кам‘янка-Бузького району кілька годин сидів у салоні своєї іномарки і погрожував облити себе бензином з каністри та скоїти самоспалення. При цьому він не висував жодних вимог і не пояснював мотивів своєї поведінки.

Своїми погрозами чоловік тримав у напрузі ситуацію майже чотири години, доки бійці спецпідрозділу правоохоронних органів не затримали його попередньо не допустивши можливості доступу до горючої суміші.

Наразі встановлено, що чоловік нещодавно проходив лікування у психіатричній лікарні.